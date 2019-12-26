Polis trafik kazasının cinayet olduğunu ortaya çıkarttı - Son Dakika
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Polis trafik kazasının cinayet olduğunu ortaya çıkarttı

6 saat önce

Şanlıurfa'da Pazartesi günü yaşanan trafik kazasının cinayet olduğu ortaya çıktı.

Polis trafik kazasının cinayet olduğunu ortaya çıkarttı, System.String[]

Şanlıurfa'da Pazartesi günü yaşanan trafik kazasının cinayet olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ölen şahsı kovalayan kişilerin arabayla ezip kaçtıklarını belirledi.


Edinilen bilgiye göre olay, Pazartesi günü Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. Hızla gelen bir otomobil, Hüseyin Doğan'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın kaza olmadığını ortaya çıkarttı. Güvenlik kamerasında R.K. (24) ve H.K. (28) isimli şahısların Hüseyin Doğan'ı taş ve sopalarla kovaladıkları, Y.K.'nin (26) ise otomobille peşlerinden gittiği belirlendi. Zanlılar düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.K. ve H.K. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, Y.K. ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:57 Kaynak: İHA
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