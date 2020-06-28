Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı - Son Dakika

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Seçimlerin ikinci turu 12 Temmuz tarihinde yapılacak.



Polonya'da bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gidilmişti. 11 adayın yarıştığı seçimlerde ilk turda kazanan çıkmaması nedeni ile seçimler ikinci tura kaldı. Seçimlerin ikinci turu 12 Temmuz tarihinde yapılacak. Ülkede 30 milyon kayıtlı seçmen bulunurken, seçime katılım oranı ise yüzde 62,9 oldu.



Birinci turun sonuçlarına göre Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda oyların yüzde 41,8'ini alırken, ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu'nun (Koalicja Obywatelska) adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowki ise yüzde 30,4 oranında oy aldı. Bağımsız aday gazeteci Szymon Holownia oyların yüzde 13,3'ünü, aşırı sağın adayı Krzysztof Bosak oyların yüzde 7,4'ünü, sol partiler SLD, Razem, Wiosna'nın adayı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Robert Biedron ise oyların sadece yüzde 2,9'unu aldı.



Duda, yaptığı açıklamada sandığa giden vatandaşlara teşekkür ederek, kendisine verilen destekten ötürü minnettar olduğunu dile getirdi. Duda, ilk turu büyük bir farkla kazandığını, en yakın rakibi karşısında büyük üstünlük elde ettiğini açıkladı.



Trzaskowski ise, seçmenlerle yaptığı küçük çaplı kutlamada toplumun yüzde 58'inin değişim istediğini, kendisinin de bu değişimin adayı olacağını vurguladı.



Polonya'da seçim yasasına göre ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilmek için adaylardan birinin oyların yüzde 50'den fazlasını alması gerekiyor. İkinci tura kalan seçimlerde ise cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için oyların salt çoğunluğunu almak yetiyor. Anayasaya göre ilk turu 10 Mayıs tarihinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçimleri, korona virüs salgını nedeni ile bugüne ertelenmişti. Bu süreçte parlamento salgın nedeniyle sandığa gitmeye çekinen vatandaşların mektupla oy kullanabilmeleri için yasa çıkarmıştı. Bugünkü seçimlerde vatandaşlar mektup ve geleneksel yolla oylarını kullanırken, görevliler de maske ve eldiven takarak sandık başında görev yaptı. - VARŞOVA