Polonya'nın göçmenlerin geçişini engellemek için Belarus sınırına inşa ettiği çelik duvar tamamlandı - Son Dakika
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Polonya'nın göçmenlerin geçişini engellemek için Belarus sınırına inşa ettiği çelik duvar tamamlandı

30.06.2022 14:15

Polonya, göçmenleri dışarıda tutmak için inşasına başladığı Belarus sınırındaki çelik duvarın yapımını tamamladı.

Polonya, göçmenleri dışarıda tutmak için inşasına başladığı Belarus sınırındaki çelik duvarın yapımını tamamladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırında yapımı tamamlanan çelik duvarı yerinde inceledi.

Morawiecki, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın ilk işaretinin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Polonya sınırına saldırısı olduğunu savundu.

Polonya hükümetinin ocak ayında yapımına başladığı duvarın Rusya'ya karşı mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Morawiecki, Belarus sınırına 5,5 metre yüksekliğinde 186 kilometrelik çelik duvarın yapımının tamamladığını söyledi.

Morawiecki, milyonlarca Ukraynalı göçmene kapılarını açtıklarını hatırlatarak, "Olacakları gördüğümüz siyasi öngörümüz sayesinde bugün Ukrayna'ya yardım edebiliyoruz." dedi.

İnsan hakları savunucuları ise, Hristiyan göçmenleri kabul eden ve Müslüman göçmenleri ile reddeden hükümete tepki gösterdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'nın göçmenlerin geçişini engellemek için Belarus sınırına inşa ettiği çelik duvar tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'nın göçmenlerin geçişini engellemek için Belarus sınırına inşa ettiği çelik duvar tamamlandı - Son Dakika
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