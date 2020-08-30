- Portland'da Trump yanlıları ve ırkçılık karşıtları arasında çatışma: 1 ölü - Son Dakika

- Portland'da Trump yanlıları ve ırkçılık karşıtları arasında çatışma: 1 ölü
- Portland'da Trump yanlıları ve ırkçılık karşıtları arasında çatışma: 1 ölü ABD'nin Portland kentinde ırkçlık karşıtlar ve ABD Başkanı Donald Trump yanlısı göstericiler arasında arbede yaşandı.
- Portland'da Trump yanlıları ve ırkçılık karşıtları arasında çatışma: 1 ölü
PORTLAND - ABD'nin Portland kentinde ırkçlık karşıtlar ve ABD Başkanı Donald Trump yanlısı göstericiler arasında arbede yaşandı. Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sürüyor. Trump'ı destekleyen ve dün Portland'a gelen yaklaşık 600 araçlık konvoyda bulunanlarla ırkçılık karşıtı ve polisin uyguladığı şiddete karşı olan göstericiler arasında çatışma yaşandı. Çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre hayatını kaybeden kişinin Trump destekçisi 'Patriot Prayers' grubunun bir şapkasını taktığı belirtildi. Polisin ise daha önce bölge sakinlerine çatışmaların yaşandığı alanlardan uzak durması çağrısı yaptığı belirlendi.
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