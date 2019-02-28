Son Dakika Haberleri: Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

1 saat önce

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Van Şube Başkanı Harun Altun, 8 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Postmodern Darbe
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Van Şube Başkanı Harun Altun, 8 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Kentteki bir iş yerinde konuşan Altun, 28 Şubat'ın toplumsal yara haline getirilen başörtüsü yasağına indirgenebilecek bir şey olmadığını söyledi.

"28 Şubat ordu ile apoletli medya, yargı, sivil toplum ve ekonomik çevrelerin birlikte gerçekleştirdiği bir darbedir" diyen Altun, şöyle devam etti:

"28 Şubat ile birlikte eğitimden ekonomiye, yargıdan medyaya, sivil toplumdan orduya her alan, darbenin arkasındaki küresel aklın çıkarları çerçevesinde yeniden dizayn edilmiştir. Millet iradesi tecelli ederek 28 Şubat'ın sebep olduğu yıkım ortadan kaldırıldı, ülkenin ve toplumun yaralar sarılmış, siyaseti yeniden milletin değerlerine göre ve daha güçlü olarak inşa edilmiştir."

Basın açıklamasına Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ve sendika üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:44 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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