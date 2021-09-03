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Pozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü'nün açılışı yapıldı - Son Dakika

Pozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü'nün açılışı yapıldı

03.09.2021 13:05
Pozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü'nün açılışı yapıldı, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Pozantı'da gerçekleştirdiği hizmetlerin tanıtımı ve açılışı Başkan Zeydan Karalar tarafından yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Pozantı'da gerçekleştirdiği hizmetlerin tanıtımı ve açılışı Başkan Zeydan Karalar tarafından yapıldı.

Kent Meydanı, Atatürk Anıtı ve kavşak düzenlemesinin açılışı için yapılan törene katılan Başkan Zeydan Karalar burada yaptığı konuşmada, nereden ne kadar oy alınacağına yönelik hesap yapmadan, halkın ihtiyaçlarına göre, kentin dört bir yanına eşit hizmet götürmek için çabaladıklarını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, pandemi döneminin ve ülkedeki ekonomik sorunların hizmet hızını ve miktarını etkilediğini ancak mevcut koşullarda yapılabileceklerden fazlasını yapmayı görev bildiklerini kaydetti.

Kaçak su kullanımı ve kuraklık soruna da da değinen Başkan Karalar, yeni su kaynakları bulmak için çalışıldığını, kaçak kullanımla mücadele için de, belediye denetimlerinin yanı sıra halkın desteğine de ihtiyaç bulunduğunu, kimsenin bir başkasının hakkını almaması gerektiğini, bunun kanunlarca da suç olduğunu belirtti.

Törene katılan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da, Başkan Zeydan Karalar'a, ilçeye yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Bölge ulaşımı açısından çok önemli olan ve yapımı 11 yıldır bekleyen, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kısa sürede bitirdiği Belemedik Köprüsü'nün açılışını da yapan Başkan Zeydan Karalar, "Varda Köprüsü'ne gidişte çok önemli bir geçiş olan Belemedik Köprüsü her yağmurda zarar görüyordu. Yapımı 11 yıldır bekleyen köprüyü kısa sürede bitirdik. Halkın parasını yerinde ve doğru kullanarak hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Üreticiye desteğimiz sürecek"

Açılışların ardından çilek fidesi üreten köylüleri de ziyaret eden Başkan Karalar, köylüye yapılan çilek fidesi desteğinin amacına ulaştığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl Pozantı'da üreticilere bir milyonun üzerinde çilek fidesi dağıttıklarını, ancak bu yıl köylülerin yetiştirdiği 700 bin dolayındaki fideyi de onlardan alarak yine halka dağıtacaklarını söyledi. Başkan Karalar önümüzdeki yıl hedeflerinin 3 milyon çilek fidesi dağıtmak olduğunu ifade etti.

Çilek tarlasında üreticilerle buluşmanın ardından Karalar, ilçe merkezinde esnafla bir araya geldi, sorun dinledi. Halkla ve esnafla buluşmasında ilgili bürokratlarını da bulunduran Karalar, Yenikonacık, Gökbez ve Armutoğlu'ndaki yol çalışmalarını denetledi.

Pozantı'da gerçekleştirilen hizmetler şöyle açıklandı:

"Kent Meydanı ve kavşak düzenlemesi, 33.988 metre içme suyu hattı, 1 su deposu, 15.811 ton asfalt, 3.461 metre bordür, 3 köprü menfez, pandemide 582 haneye internet hizmeti, bin 508 haneye sosyal yardım, 588 metrekare taş parke, 1 abone ve tahsilat merkezi, 7 kilometre sathi kaplama, bin metre yağmur ve kanalizasyon hattı, 93 beton boru döşeme, 3 bin domates fidesi, 86 bin lavanta fidesi ve bir milyon 500 bin çilek fidesi dağıtımı." - ADANA

Pozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü'nün açılışı yapıldı
Pozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü'nün açılışı yapıldı
Pozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü'nün açılışı yapıldı
Pozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü'nün açılışı yapıldı
Pozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü'nün açılışı yapıldı
Pozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü'nün açılışı yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Karalar, Pozantı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü'nün açılışı yapıldı - Son Dakika


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