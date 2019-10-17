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Premier Lig'in Gördüğü En İyi Brezilyalı Firmino

33 dakika önce

Liverpool forveti Roberto Firmino, takımın Jurgen Klopp ile birlikte girdiği kabuk değişiminin en önemli aktörlerinden biri. 2015 yazında transfer olduğundan beri Liverpool için harikalar yaratan Bobby, Mane ve Salah ile birlikte Avrupa savunmalarının korkulu rüyası haline gelen bir üçlünün belki de en önemli parçası. Firmino, Eylül ayında oynadıkları Burnley maçında ağları sarstığı golle Premier Lig'de 50 gole ulaşan ilk Brezilyalı oldu.

Liverpool forveti Roberto Firmino, takımın Jurgen Klopp ile birlikte girdiği kabuk değişiminin en önemli aktörlerinden biri. 2015 yazında transfer olduğundan beri Liverpool için harikalar yaratan Bobby, Mane ve Salah ile birlikte Avrupa savunmalarının korkulu rüyası haline gelen bir üçlünün belki de en önemli parçası. Firmino, Eylül ayında oynadıkları Burnley maçında ağları sarstığı golle Premier Lig'de 50 gole ulaşan ilk Brezilyalı oldu.

Premier Lig'in Gördüğü En İyi Brezilyalı Firmino

Jurgen Klopp, Liverpool, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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