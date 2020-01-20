Prens Harry, Kraliyet ailesinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu: Başka şansımız yoktu

Kendi isteğiyle eşiyle birlikte İngiltere Kraliyet ailesi 'üst düzey' üyeliğinden ayrılan Prens Harry, kararın Buckingham Sarayı tarafından kabul edilmesinin ardından ilk kez konuştu. Prens, eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ile geldikleri noktada 'başka şanslarının kalmadığını' söyledi.



Prens Harry, pazar günü bir yardım kuruluşunda yaptığı konuşmada, "Umudumuz, Kraliçe, Milletler Topluluğu ve askeri derneklerine kamu finansmanı olmadan hizmet etmeye devam etmekti. Ne yazık ki bu mümkün değildi, "dedi.