Prens Harry ve Meghan Markle'dan dikkat çeken karar

Çift, yazılı açıklamalarında, "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz." dedi.



Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını duyuran çift, "vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını" vurguladı.



Çift, bu coğrafi dengenin hem oğullarını Kraliyet geleneklerine göre büyütme imkanı vereceğini hem de hayatlarının bundan sonraki bölümüne odaklanmak için gerekli alanı sağlayacağını kaydetti.



Yeni dönemde bir hayır kurumu kurmayı planladıklarını da açıklayan çift, "bu heyecan verici" kararın detaylarını zaman içinde paylaşmayı sürdüreceklerini duyurdu.



Prens Charles, Prens William ve William'ın üç çocuğunun ardından tahta altıncı sırada yer alan Prens Harry'nin aldığı bu kararın taht sıralaması konusunda nasıl bir etkisi olacağı henüz belli değil.



NOEL'İ KANADA'DA GEÇİRDİLER



Ekim ayında medya ilgisinden şikayet eden çift, Noel'i mayıs ayında doğan oğulları Archie ile birlikte Kanada'da geçirmişti.



Eski aktris olan Düşes de evliliği öncesi bir süre Toronto'da yaşamıştı. Düşes ayrıca, yasadışı bir şekilde özel mektuplarından birini yayınladığı iddiasıyla bir İngiliz gazetesi hakkında ekim ayında dava açmıştı.