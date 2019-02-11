Prof. Dr. Mustafa Öz Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)
2 gün önce
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHADünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz'ün babası kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA
Dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz
'ün babası kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz
son yolculuğuna uğurlanıyor. Geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Öz için Fatih Camii
'nde tören düzenlenliyor. Törende Öz'ün eşi Suna ve çocukları Mehmet ile Seval Öz taziyeleri kabul ediyor.
"İNANILMAZ BİR DOKTORDU İNANILMAZ BİR BABAYDI"
Tören öncesi açıklama yapan Mustafa Öz'ün oğlu Doktor Mehmet Öz, "Tıp dünyası büyük bir lider kaybetti babamla. Ben de babamı kaybettim. Benim şimdi hayattaki en büyük amacım annemi kuvvetli tutmak. İnanılmaz bir doktordu. İnanılmaz bir babaydı" derken eşi Suna Öz,"Babamız çok kuvvetli bir insandı. Bozkırı çok severdi. Orada çok önemli işler yaptı. Çok çalışkandı" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden görüntüler
-Eşi ve çocuklarının açıklamaları
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:57 Kaynak: DHA
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