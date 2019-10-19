Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, bilim Oscar'ına değer görüldü
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, bilim Oscar'ına değer görüldü

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, bilim Oscar'ına değer görüldü

1 saat önce

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, Avrupa'nın çelik yapılar konusunda bilim Oscar'ı kabul edilen Charles Massonnet Ödülü'ne değer görüldü.

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, bilim Oscar'ına değer görüldü, System.String[]

4 Nisan 1996'da vefat eden Prof. Charles Massonnet anısına 1998 yılından bu yana düzenlenen ödül, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından, yapısal çeliğin gelişimine bilimsel ve teknik destek vermiş, ECCS'in bir teknik komitesinde başkan veya sekreter ya da daimi üye olarak çalışmış veya çalışmakta olan seçkin bir bilim insanlarını takdir etmek amacıyla veriliyor.

Avrupa'nın çelik yapılar konusunda bilim Oscar'ı kabul edilen Charles Massonnet Ödülü için 28 Ağustos'ta Prof. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu aday gösterilmiş, ECCS Yönetim Kurulu'nun Paris'te yaptığı toplantıda, 2019 Charles Massonnet Ödülü'nün Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu'na verilmesi kararlaştırılmıştı.

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, ödülünü 14 Ekim'de, Brüksel'de düzenlenen törenle aldı.

Sekreter, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:30 Kaynak: Bültenler
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