Pursaklar Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz kurs - Son Dakika

Pursaklar Belediyesince POMEM sınavlarına hazırlanan gençler için özel yetenek kursu açıldı.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü Kapalı Spor Salonu'nda uzman eğitmenler tarafından verilen kursta, tempolu koşu, açma-germe hareketleri, şınav ve mekik egzersizleri gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geleceğin polislerini sınava hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi kuralları çerçevesinde açtığımız ücretsiz kursta fiziksel yeterlilik eğitimleri Pursaklar Belediyesi bünyesindeki spor antrenörlerimiz tarafından veriliyor. İlçemiz gençlerinin her alanda başarılı olması için belediye olarak daima çocuklarımızın yanında olacağız. POMEM hazırlık kursuna katılan tüm gençlerimize sınavda üstün başarılar diliyorum."