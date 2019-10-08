Son Dakika Haberleri: Quality'den Mika-Der yararına anlamlı davet
Son Dakika Spor Quality'den Mika-Der yararına anlamlı davet

Quality'den Mika-Der yararına anlamlı davet

33 dakika önce

Cemiyet hayatının önemli dergilerinden Quality, Mika-Der (Minik Kalplerle El Ele Derneği) yararına bir davet verdi.

Quality'den Mika-Der yararına anlamlı davet, System.String[]

Cemiyet hayatının önemli dergilerinden Quality, Mika-Der (Minik Kalplerle El Ele Derneği) yararına bir davet verdi. Arda Turan, Rüştü Reçber, Kerem Tunçeri gibi isimlerin katıldığı davette elde edilen gelir, Mika-Der'e aktarıldı.


Quality Dergisi'nin Mika-Der (Minik Kalplerle El Ele Derneği) yararına düzenlediği davet; sanat, cemiyet ve spor dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etiler Dalmaz Center'da düzenlenen davete Arda Turan, Rüştü Reçber ve Kerem Tunçeri gibi isimler katıldı. Davete girişte kısa bir açıklama yapan Başakşehirli futbolcu Arda Turan, "Çok önemli bir organizasyona katıldık. Bu anlamlı geceye katkımız olsun istedik" ifadelerini kullandı. Organizasyona katkıda bulunanlara Quality Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci tarafından birer plaket verildi. Modacı Perihan Akı'nın tasarladığı Ay-Yıldızlı 3 tişört de, geliri Mika-Der'e gidecek şekilde açık artırmayla satışa çıkarıldı. Tişörtleri işadamı Bülent Kaya, Prof. Sedefhan Oğuz ve yapımcı Burak Törer satın aldı. Bülent Kaya, Ay-Yıldız'ın herkes için hassas bir nokta olduğunu belirterek, "Ay-Yıldız neyin üzerinde olursa olsun, bulunduğu yere değer katıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kerem Tunçeri, Rüştü Reçber, Arda Turan, Ay Yıldız, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Batuhan Akduman o görüntüleri yalanladı: Abrahamyan'ı rezil edeceğim
Volkan Demirel Liverpool yolcusu! Ersun Yanal 4 ismin biletini kesti: Kulüp bulsunlar Fatih Terim'den yönetime: Paranız yoksa ben veririm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:33:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Quality'den Mika-Der yararına anlamlı davet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]