'Raif ile Letafet' bu akşam sahnede

Kıvanç Kılınç'ın yazdığı, Muhammet Uzuner 'in yönettiği oyun, saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek. Oyunda Aras Cem Güler, Barış Özgenç, Bülent Düzgünoğlu, Kıvanç Kılınç ve Sinem Ünsal gibi ünlü isimler rol alıyor.

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