Son Dakika Haberleri: 'Raif ile Letafet' bu akşam sahnede
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'Raif ile Letafet' bu akşam sahnede

6 saat önce

Kıvanç Kılınç'ın yazdığı, Muhammet Uzuner'in yönettiği oyun, saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek.

'Raif ile Letafet' bu akşam sahnede, System.String[]

Kıvanç Kılınç'ın yazdığı, Muhammet Uzuner'in yönettiği oyun, saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek. Oyunda Aras Cem Güler, Barış Özgenç, Bülent Düzgünoğlu, Kıvanç Kılınç ve Sinem Ünsal gibi ünlü isimler rol alıyor.

Muhammet Uzuner, Kadıköy, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:51 
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