İsrail, Batı Şeria'da 7 Filistinli Stk'yı Kapattı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 7 Filistinli Stk'yı Kapattı

18.08.2022 21:56
İsrail, Batı Şeria'da 7 Filistinli Stk'yı Kapattı

RAMALLAH, 18 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Perşembe günü Batı Şeria'daki yedi Filistinli sivil toplum kuruluşunu (STK) kapattı.

RAMALLAH, 18 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Perşembe günü Batı Şeria'daki yedi Filistinli sivil toplum kuruluşunu (STK) kapattı. Açıklama, STK temsilcileri ve yöneticileri tarafından yapıldı. İsrail'in Perşembe günü şafaktan önce Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinde düzenlediği baskında, kentte faaliyet gösteren yedi sivil toplum ve insan hakları örgütünün ofislerine girildi. İsrail, Ekim 2021'de "terörist" örgütler olarak nitelenen STK'lardan altısını feshetti. İsrail, Filistinli STK'ların Filistinli sol grup Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile bağlantılı olduğunu belirtti.

İsrail, Batı Şeria'da 7 Filistinli Stk'yı Kapattı

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Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 7 Filistinli Stk'yı Kapattı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'da 7 Filistinli Stk'yı Kapattı - Son Dakika
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