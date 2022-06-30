Rapor: ABD'deki Irk Ayrımı Koronavirüs Pandemisinde de Kendini Gösterdi

LOS ANGELES, 29 Haziran (Xinhua) -- Washington Post gazetesinin Pazartesi günkü haberine göre, ABD'deki ırk ayrımı koronavirüs pandemisinde de kendini gösterdi. Raporda, pandemiden beyaz ırk olmayanların orantısız şekilde etkilendiğini öğrenen beyaz Amerikalıların, koronavirüs hakkında daha az endişe duydukları tespit edildi. Rapora göre, siyahların hastaneye kaldırılma ve Kovid-19 nedeniyle ölme oranları, beyazlara göre daha yüksek. Eyaletler ve kentler pandemi kapsamındaki ırksal farklılıklar hakkında veri toplayıp paylaşarak, sorunun boyutunu güçlendirmeye başladı. Raporda, Georgia Üniversitesi'nden Allison L. Skinner-Dorkenoo başkanlığındaki bir araştırma ekibinin, "Beyaz ABD'lileri, Kovid-19 kapsamındaki ırksal farklılıklar konusunda bilgilendirmenin, korku, empati ve Kovid-19'a ilişkin güvenlik önlemlerine verilen desteği azaltabileceği" sonucuna vardığı belirtildi.