Rapor: ABD'deki Irk Ayrımı Koronavirüs Pandemisinde de Kendini Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Rapor: ABD'deki Irk Ayrımı Koronavirüs Pandemisinde de Kendini Gösterdi

30.06.2022 11:09
Rapor: ABD'deki Irk Ayrımı Koronavirüs Pandemisinde de Kendini Gösterdi

LOS ANGELES, 29 Haziran (Xinhua) -- Washington Post gazetesinin Pazartesi günkü haberine göre, ABD'deki ırk ayrımı koronavirüs pandemisinde de kendini gösterdi.

LOS ANGELES, 29 Haziran (Xinhua) -- Washington Post gazetesinin Pazartesi günkü haberine göre, ABD'deki ırk ayrımı koronavirüs pandemisinde de kendini gösterdi. Raporda, pandemiden beyaz ırk olmayanların orantısız şekilde etkilendiğini öğrenen beyaz Amerikalıların, koronavirüs hakkında daha az endişe duydukları tespit edildi. Rapora göre, siyahların hastaneye kaldırılma ve Kovid-19 nedeniyle ölme oranları, beyazlara göre daha yüksek. Eyaletler ve kentler pandemi kapsamındaki ırksal farklılıklar hakkında veri toplayıp paylaşarak, sorunun boyutunu güçlendirmeye başladı. Raporda, Georgia Üniversitesi'nden Allison L. Skinner-Dorkenoo başkanlığındaki bir araştırma ekibinin, "Beyaz ABD'lileri, Kovid-19 kapsamındaki ırksal farklılıklar konusunda bilgilendirmenin, korku, empati ve Kovid-19'a ilişkin güvenlik önlemlerine verilen desteği azaltabileceği" sonucuna vardığı belirtildi.

YORUMLAR
500
ABD Yüksek Mahkemesinin 9 yargıcından Breyer, yarın emekli olacak ABD Yüksek Mahkemesinin 9 yargıcından Breyer, yarın emekli olacak ABD Yüksek Mahkemesi, maç sonrası sahada ayin yapan eski futbol antrenörünü haklı buldu ABD Yüksek Mahkemesi, maç sonrası sahada ayin yapan eski futbol antrenörünü haklı buldu
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rapor: ABD'deki Irk Ayrımı Koronavirüs Pandemisinde de Kendini Gösterdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:10 İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:25:38. #1.12#
SON DAKİKA: Rapor: ABD'deki Irk Ayrımı Koronavirüs Pandemisinde de Kendini Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement