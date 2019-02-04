Real Madrid Evinde Rahat Kazandı
39 dakika önce
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Alaves'i 3-0 yendi.
İspanya
1. Futbol
Ligi'nin (La Liga
) 22. haftasında Real Madrid
sahasında oynadığı maçta Alaves'i 3-0 yendi.
Real Madrid'in gollerini son haftalarda formda olan Karim Benzema
(Dk. 30) ile Vinicius (Dk. 80) ve Mariano Diaz
Merija (Dk. 91) attı.
Bu sonuçla 42 puanla 3. sıradaki yerini koruyan Real Madrid, zirvedeki takımlardan Barcelona
(50), Atletico Madrid
(44) ve Sevilla
(36) arasında haftayı galibiyetle kapatan tek takım oldu.
22. haftada Barcelona- Valencia
: 2-2, Real Betis-Atletico Madrid: 1-0 ve Celta Vigo-Sevilla: 1-0'lık skorlarla bitti.
Alaves ise 32 puanla 7. sıraya geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:43 Kaynak: AA
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