Redmi Oyun Akıllı Telefon Üstün Özelliklerle Nisan Sonunda Geliyor - Son Dakika

Redmi, mobil oyun alanında kendisine ve rakiplerine meydan okumaya karar verdi. Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, yeni bir oyun akıllı telefonu ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Redmi oyun akıllı telefonu Nisan ayının sonunda piyasada yerini alacağı söyleniyor. Telefon hakkında birçok görsel paylaşıydı. Cihaz hakkında en son gelen bilgiye göre, kullanıcılarına üstün özellikler sunarken, aynı zamanda uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı bildirildi.

Redmi Oyun Akıllı Telefon ile İlgili En Son Ayrıntılar En son bilgilere göre Redmi oyun akıllı telefon, 144 Hz yenileme hızına sahip OLED Samsung E4 ekrana sahip olacak. Cihaz selfie kamera için üst kısımda bir kamera çukuru kullanacak. Cihaz, 67W hızlı şarj teknolojisine sahip olurken, aynı zamanda 5000mAh batarya ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Akıllı telefonun oyun yönelimi, bir başka oyun akıllı telefonu olan Black Shark'a benzer geri çekilebilir tetikleyiciler tarafından verilecek.

Cihazın gelişmiş bir Dimensity 1200 yongası kullanacağı söyleniyor. "1 + 3 + 4" şemasına göre 8 çekirdekli 6 nanometre işlemciye sahip olacak. İlk kümenin yüksek performanslı Cortex-A78 çekirdeği 3.0 GHz hız ile ile birlikte gelecek. Kalan iki kümenin, tepe frekansı 2,6 GHz olan üçlü Cortex-A78 çekirdeğine ve 2,0 GHz frekansına sahip dört Cortex-A55 çekirdeğine aittir. Grafik işlemci olacak, Mali-G77 MC9 hızlandırıcı kullanacak.

Fiyat etiketi alanında lider olan Redmi, bu cihazında da fiyat – performans sistemi uyacağı bildirildi. Şirket başkanı, "Markanın maksimum karlılık ve uygun fiyat sunma misyonunu takip edeceğiz; böylece kullanıcılar profesyonel oyun deneyimi kolaylıkla yaşar." Dedi.

Redmi Oyun Akıllı Telefon Güçlü Şarj Teknolojisine Sahip Olacak!

Yılın başında; Redmi başkanı, şirketin ilk oyun akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Düşük bir fiyata büyük güce sahip olacak. Bir süre sonra şirket, oyun akıllı telefonunda Dimensity 1200 işlemciyi kullanacağı açıklandı.

Hafta başında Redmi her şeyin hazır olduğunu duyurdu; Oyuncular için akıllı telefon duyurusu Nisan ayının sonu olacağı bildirildi.

Ne yazık ki yeni cihazın görünümü, adı ve teknik özellikleri bilinmemektedir. Ancak şimdi, MediaTek'in üst düzey işlemcisi olan Dimensity 1200'ün, Redmi oyun akıllı telefonun tek avantajı olmayacağı bildirildi.

Redmi oyun akıllı telefonun avantajları arasında, 67 watt gücünde hızlı şarj bulunur. Çin merkezi 3C'deki sertifikasyonu sayesinde oyun akıllı telefonu yüksek hızda şarj edilebileceğini biliyoruz.