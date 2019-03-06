Regaib Kandili Özel Programı, Bursa'da Duygusal Anlara İmza Attı
8 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, 'Regaib Kandili Özel Programı'nda duygusal anlara imza attı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, 'Regaib Kandili Özel Programı'nı Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirdi.
İlker Cansevdi'nin sunumuyla katıldığı programda, Gökay Usludur'un yönetiminde sahneye çıkan topluluğa, Hafız Ali Tel konuk olarak eşlik etti. Bursalılara eşsiz bir musiki ziyafeti sunulan program, duygu dolu anlar yaşattı. Sema töreni de programın anlamını perçinledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Turgay Mercan, programın sonunda anlamlı geceye emek veren ustaları tebrik ederek çiçek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:57 Kaynak: Bültenler
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