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Reims'in doktoru Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti
6 saat önce
Fransa Lig 1 ekiplerinden Reims'te kulüp doktoru olarak görev yapan Bernard Gonzalez, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından intihar etti.
Fransa Lig 1 ekiplerinden Reims'te kulüp doktoru olarak görev yapan Bernard Gonzalez, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından intihar etti.
Fransız medyasında yer alan habere göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Gonzalez, bir mektup bırarak intihar etti ve yaşamına son verdi. Gonzalez'in ölüm haberinin gelmesinin ardından Reims Kulübü de kulüp doktoru için taziye mesajı paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:56 Kaynak: DHA
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