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Rekor uyuşturucu sanıkları birbirine düştü (2)
6 saat önce
DURUŞMA ŞUBAT'A ERTELENDİErzurum'da ele geçirilen rekor uyuşturucu davasında mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Saruhan Özçelik, Hacı Karahan, Ahmet Özdemir ve Erdal Ergi'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:05 Kaynak: DHA
DURUŞMA ŞUBAT'A ERTELENDİ
Erzurum'da ele geçirilen rekor uyuşturucu davasında mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Saruhan Özçelik, Hacı Karahan, Ahmet Özdemir ve Erdal Ergi'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Duruşma, 12 Şubat'a ertelendi.
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