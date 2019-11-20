Son Dakika Haberleri: Rekor uyuşturucu sanıkları birbirine düştü (2)
Son Dakika Güncel Rekor uyuşturucu sanıkları birbirine düştü (2) - Son Dakika

Rekor uyuşturucu sanıkları birbirine düştü (2)

6 saat önce

DURUŞMA ŞUBAT'A ERTELENDİErzurum'da ele geçirilen rekor uyuşturucu davasında mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Saruhan Özçelik, Hacı Karahan, Ahmet Özdemir ve Erdal Ergi'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Rekor uyuşturucu sanıkları birbirine düştü (2), System.String[]

DURUŞMA ŞUBAT'A ERTELENDİ

Erzurum'da ele geçirilen rekor uyuşturucu davasında mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Saruhan Özçelik, Hacı Karahan, Ahmet Özdemir ve Erdal Ergi'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Duruşma, 12 Şubat'a ertelendi.


Mehmet Zeki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:05 Kaynak: DHA
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