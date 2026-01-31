Reşadiye'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde A.K. ile Ü.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, av tüfeğiyle Ü.B'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan Ü.B, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.