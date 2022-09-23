MEB ve Microsoft arasında altyapı protokolü imzalandı - Son Dakika
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MEB ve Microsoft arasında altyapı protokolü imzalandı

23.09.2022 15:58
MEB ve Microsoft arasında altyapı protokolü imzalandı

Resmi eğitim kurumlarında görevli öğretmen, okul yöneticisi ve öğrencilerin daha verimli video konferans yapabilmelerine imkan sağlayacak altyapı protokolü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Microsoft arasında imzalandı.

Resmi eğitim kurumlarında görevli öğretmen, okul yöneticisi ve öğrencilerin daha verimli video konferans yapabilmelerine imkan sağlayacak altyapı protokolü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Microsoft arasında imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iş birliği protokolü imza törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ile Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin katıldı.

Petek Aşkar, törendeki konuşmasında, 21. yüzyılın, teknolojinin her alanda olduğu gibi eğitimde de ağırlığının arttığı bir dönem olduğuna işaret etti.

Aşkar, teknoloji sayesinde eğitim ve öğretim sürecinin, sınıfa ek olarak sınıf dışı ortamlara da çıkıp zaman ve mekandan bağımsız hale geldiğini vurguladı.

Derslerdeki soyut kavramların somutlaştırılmasının ve başarı performans takibinin biraz daha kolaylaştığını, bir konuyla ilgili bilgi kaynaklarının çeşitliliğinin arttığını belirten Aşkar, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu kapsamda, eğitimde etkin bilgi teknolojilerinin kullanımı için çok sayıda proje yürütüyoruz. Bu projelerden birisi, özellikle Öğretmenlik Kariyer Basamakları mesleki gelişim çalışmalarını da yürüttüğümüz Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA). Hepimizin bildiği gibi öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerini alabilecekleri ÖBA'yı geliştirip 2022'nin ocak ayında yayına aldık. Öğretmenlerimizin neredeyse tamamı bu platformdan faydalandı. Bu mesleki gelişim eğitimlerinin yanı sıra alanında uzman kişilerin bilgisinden eş zamanlı olarak öğretmenlerimizin faydalanabilmesi, eş zamanlı eğitim yapılabilmesi de hedeflerimiz arasındaydı ve Microsoft tarafından geliştirilen Teams ürünüyle yaptığımız entegrasyon sonrasında bu hedefi de başarıyla gerçekleştirdik."

"Hedefimiz verimliliğini artırmak"

Aşkar, uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çalışmalar sayesinde EBA'ya canlı ders yapabilme özelliğinin kazandırılarak salgın döneminde öğrencilerin kendi öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla ders yapabilmesine imkan tanındığını da hatırlattı.

"Pandemi sonrası süreçte, uzaktan eğitim ve eş zamanlı video konferans etkinliklerimizin kapsamını, etkisini ve verimliliğini artırmak hedeflerimiz arasında." diyen Aşkar, şunları kaydetti:

"Bu sebeple, Bakanlığımıza bağlı yurt içi ve yurt dışı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen, okul yöneticileri ve bu okullarda eğitim gören öğrencilerin uzaktan eğitimi ve eş zamanlı video konferans yapabilmesine yönelik iş birliğini sağlamak amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi arasında bir protokol imzalıyoruz. Protokol kapsamında video konferans, iş birliği, toplantı, not gibi özelliklere sahip Microsoft Teams'in ÖBA, EBA ya da MEB'in uzaktan eğitim sağladığı diğer platformlarına, bu platformların mobil uygulamaları da dahil olmak üzere entegrasyonu hususunda Microsoft ve YEĞİTEK iş birliği yapacak."

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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