Resmi Gazete\'de yayımlandı! Bingöl\'deki Hasbağlar köyü, Kiğı ilçesine bağlandı

Bingöl'de bir köyün idari bağlılığını değiştiren Cumhurbaşkanı Kararı, 16 Ekim 2026 tarihli ve 33402 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla, Adaklı ilçesine bağlı Hasbağlar köyünün Kiğı ilçesine bağlanması kararlaştırıldı.

KARAR RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

15 Ekim 2026 tarihinde alınan karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi uyarınca hayata geçirildi.

Düzenlemeyle Hasbağlar köyünün idari bağlılığı Adaklı'dan Kiğı'ya aktarılırken köy, Bingöl il sınırları içerisinde kalmaya devam edecek.

Kararda, idari bağlılık değişikliğinin gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.