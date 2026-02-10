Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı - Son Dakika
Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı

Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
10.02.2026 23:29
Gaziantep'te bir restoranda hesap tartışması sonrası müşteri veya müşteriler, işletmeyi kurşunladı. Olayda yaralanan olmazken; büyük panik yaşandı.

Gaziantep'te bir restoran, hesap tartışması yaşayan müşteri ya da müşteriler tarafından kurşunlandı. Restoranda panik ve korkunun yaşandığı olayda yaralanan olmazken, işletmenin cam ve duvarlarına üç mermi isabet etti.

Olay, akşam saatlerinde Akyol Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana gelen kişi ya da kişiler hesap ödemek için kasaya gittiğinde, hesabı yüksek bularak tartışma başlattı.

RESTORANI KURŞUNLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restorandan ayrılan müşteri ya da müşteriler plakası öğrenilemeyen otomobillerine bindikten sonra işletmeyi kurşunladı. Olay sırasında restoranda bulunan personel ve müşteriler korku ve panik yaşadı. Şan eseri yaralananın olmadığı saldırıda restoranın cam ve duvarlarına 3 kurşun isabet etti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kurşunlama olayının ardından otomobilleriyle olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • emre123456789 emre123456789:
    ya fiyatını sorun oyle gidin gerci icince. getir baba getir sonrada hesap Yuksek 0 8 Yanıtla
