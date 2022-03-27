Resulayn liginde şampiyon Ehlispor - Son Dakika
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Resulayn liginde şampiyon Ehlispor

27.03.2022 14:08

- Resulayn liginde şampiyon Ehlispor Resulayn liginin 2021-2022 şampiyonunu penaltılar belirledi Suriye'nin kuzeyinde 20 takımın yer aldığı eleme usulü ligde şampiyon, finalde rakibini penaltılar sonucu deviren Ehlispor oldu.

- Resulayn liginde şampiyon Ehlispor

Resulayn liginin 2021-2022 şampiyonunu penaltılar belirledi

RESULAYN - Suriye'nin kuzeyinde 20 takımın yer aldığı eleme usulü ligde şampiyon, finalde rakibini penaltılar sonucu deviren Ehlispor oldu.

Suriye'nin kuzeyinde geçen yıl başlayan Resulayn Büyükler Ligi 2021-2022 şampiyonu belli oldu. Toplam 20 takımın eleme usulü ile katıldığı ligin finali Ehlispor ile Hürriyespor arasında oynandı. Normal süresi 2-2 berabere biten karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltılarda rakibini 5-4 yenen Ehlispor, Resulayn Büyükler Ligi 2021-2022 şampiyonu oldu.

Karşılaşma sonunda lig şampiyonun kupası ile madalyaları verildi. Kupayı alan sporcular büyük bir mutluluk yaşadı.

Resulayn liginde şampiyon Ehlispor
Resulayn liginde şampiyon Ehlispor
Resulayn liginde şampiyon Ehlispor
Resulayn liginde şampiyon Ehlispor
Resulayn liginde şampiyon Ehlispor
Resulayn liginde şampiyon Ehlispor
Resulayn liginde şampiyon Ehlispor

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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