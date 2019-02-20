Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 Kadın Cesedi Bulundu

Reyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 Kadın Cesedi Bulundu

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu.

Reyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu.

Bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı  Davutpaşa Mahallesi yakınlarındaki Afrin Çayı yatağında 3 kadının cesedini görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi ile giden jandarma görevlileri, Suriyeli olduğu değerlendirilen 3 kadının cesedini buldu. Yaşları 50-60 yaş arasında olduğu belirtilen kadınların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:16 Kaynak: DHA

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