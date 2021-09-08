NTV'deki yorumculuk kariyerine ara verdikten sonra yeni sezona TRT ekranlarında giren Rıdvan Dilmen, dün akşam çok konuşulacak sözlere imzasını attı.
Deneyimli futbol insanı Rıdvan Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" diye konuştu. Net 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücreti, Rıdvan Dilmen'in 8 bin lira olarak bildiği şeklinde yorumlar yapıldı.
Rıdvan Dilmen, TRT Spor'dan senelik 1 milyon dolar kazandığı iddialarını yalanlamıştı. Dilmen, "Yok senelik değil, aylık alıyorum" esprisiyle bu konuya cevap vermişti.
Son Dakika › Spor › Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı - Son Dakika Spor