Rimena Giyim'den davete giderken ne giyeceğini bilmeyenlere tavsiyeler - Son Dakika

Rimena Giyim'den davete giderken ne giyeceğini bilmeyenlere tavsiyeler

01.12.2020 10:01
Rimena Giyim'den davete giderken ne giyeceğini bilmeyenlere tavsiyeler, System.String[]

Merkezi İstanbul'da bulunan Rimena Giyim'in kurucusu ve aynı zamanda moda dünyasının tanınmış isimlerinden Abdulselam Dalmış, herhangi bir davete giderken ne tarz elbise giyeceğini bilmeyen kadınlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Merkezi İstanbul'da bulunan Rimena Giyim'in kurucusu ve aynı zamanda moda dünyasının tanınmış isimlerinden Abdulselam Dalmış, herhangi bir davete giderken ne tarz elbise giyeceğini bilmeyen kadınlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Türk dizilerinin kıyafet üreticisi olarak bilinen ve birçok ünlü sanatçıya modele kıyafet üreten Rimena Giyim, davete giderken ne giyeceğini bilmeyen kadınlara önerilerde bulundu. Rimena Giyim'in kurucusu ve modacı Abdulselam Dalmış, her şeyden önce, davetin saatine, ortamına ve türüne göre giyinilmesi gerektiğini söyledi. Bu noktada, davetin önceden belirtilen bir teması varsa ona uygun giyinmenin gerektiğini aktaran Dalmış, "Bir başka deyişle, belirli kıyafetlerin zorunlu olup olmadığını öğrenmelisiniz. Tasarım ürünü kıyafetlerden yana tercih yapmalısınız. Ancak, yine de gittiğiniz ortama uymayacak ve ortamda sivrilmenizi sağlayacak türden fazla iddialı kıyafetler asla tercihiniz olmamalı.

Abartılı giyinmek hakkınızda birtakım önyargıların oluşmasına sebebiyet verebilir. Aşırı sallantılı ve ses çıkaran türden kıyafet, mücevher ve topuklu ayakkabılardan uzak durmalısınız. Bunun yanı sıra, çok canlı renklerin de üzerinizde pek hoş durmayacağını söylemeliyiz. Herhangi bir ev davetinde değilseniz, davetteki insanlar çok yakın arkadaşınız veya aileniz değilse ortamın ciddiyetine uygun giyinmelisiniz. Jean pantolon ve tişörtle bir davete katıldığınız takdirde çevrenizden tepki alabilirsiniz. Otel, restoran ve diğer dış ortamlardaki davetler için tercihiniz her zaman siyah renkli elbiseler olmalı! Bilhassa kombin yapmakta zorlandığınız durumlarda tek parça bir siyah elbiseyi tercih etmeniz son derece doğru bir karar olacaktır" dedi.

"Davet elbisesinde mevsime uygun hareket edilmeli"

Davet elbisesi seçimi yapılırken aynı zamanda mevsime uygun olarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Dalmış, "Kadife bir elbiseyi yazın giydiğiniz takdirde zor durumlara düşebilirsiniz. Aynı şekilde, son derece ince bir kumaştan yapılan elbiseyi kış aylarında giydiğiniz zaman kendinizi çok kötü hissedebilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız transparanların öne çıktığı gece elbiselerini tercih edebilirsiniz. Bilhassa iki farklı kumaşın bir arada kullanıldığı elbiseler ile çok daha seksi gözükebilirsiniz. Değerli taşların renginde bir gece elbisesi seçiminiz olabilir! Buna ek olarak, yüksek topuklu ayakkabılar, el çantası ve aksesuarlar ile şık bir kombin yapabilirsiniz" diye konuştu. - İSTANBUL

Rimena Giyim'den davete giderken ne giyeceğini bilmeyenlere tavsiyeler

İstanbul, Türk, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Rimena Giyim'den davete giderken ne giyeceğini bilmeyenlere tavsiyeler - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 5-6 Aralık'taki açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi Uçuşu olan yolcular sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak Düzce'de hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı, artık nefes almak bile zor Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya boyandı! "14 gün kısıtlama yapsalar bunu bitirirler" Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? Menajerlik şirketinden açıklama geldi Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! İçeriden çıkan tam 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Trakya'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
Son Dakika! Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın Son Dakika! Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın         
09:58
Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek         
09:50
Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı         
09:46
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü? Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü?         
08:27
MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü         
07:28
Başından darbedilen genç adam, sokak ortasında kan kaybından can verdi Başından darbedilen genç adam, sokak ortasında kan kaybından can verdi         
02:31
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek         
00:40
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı         
23:42
Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi         
23:33
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar         
22:01
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 10:11:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rimena Giyim'den davete giderken ne giyeceğini bilmeyenlere tavsiyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei