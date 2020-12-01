Rimena Giyim'den davete giderken ne giyeceğini bilmeyenlere tavsiyeler

Merkezi İstanbul'da bulunan Rimena Giyim'in kurucusu ve aynı zamanda moda dünyasının tanınmış isimlerinden Abdulselam Dalmış, herhangi bir davete giderken ne tarz elbise giyeceğini bilmeyen kadınlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Türk dizilerinin kıyafet üreticisi olarak bilinen ve birçok ünlü sanatçıya modele kıyafet üreten Rimena Giyim, davete giderken ne giyeceğini bilmeyen kadınlara önerilerde bulundu. Rimena Giyim'in kurucusu ve modacı Abdulselam Dalmış, her şeyden önce, davetin saatine, ortamına ve türüne göre giyinilmesi gerektiğini söyledi. Bu noktada, davetin önceden belirtilen bir teması varsa ona uygun giyinmenin gerektiğini aktaran Dalmış, "Bir başka deyişle, belirli kıyafetlerin zorunlu olup olmadığını öğrenmelisiniz. Tasarım ürünü kıyafetlerden yana tercih yapmalısınız. Ancak, yine de gittiğiniz ortama uymayacak ve ortamda sivrilmenizi sağlayacak türden fazla iddialı kıyafetler asla tercihiniz olmamalı.

Abartılı giyinmek hakkınızda birtakım önyargıların oluşmasına sebebiyet verebilir. Aşırı sallantılı ve ses çıkaran türden kıyafet, mücevher ve topuklu ayakkabılardan uzak durmalısınız. Bunun yanı sıra, çok canlı renklerin de üzerinizde pek hoş durmayacağını söylemeliyiz. Herhangi bir ev davetinde değilseniz, davetteki insanlar çok yakın arkadaşınız veya aileniz değilse ortamın ciddiyetine uygun giyinmelisiniz. Jean pantolon ve tişörtle bir davete katıldığınız takdirde çevrenizden tepki alabilirsiniz. Otel, restoran ve diğer dış ortamlardaki davetler için tercihiniz her zaman siyah renkli elbiseler olmalı! Bilhassa kombin yapmakta zorlandığınız durumlarda tek parça bir siyah elbiseyi tercih etmeniz son derece doğru bir karar olacaktır" dedi.

"Davet elbisesinde mevsime uygun hareket edilmeli"

Davet elbisesi seçimi yapılırken aynı zamanda mevsime uygun olarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Dalmış, "Kadife bir elbiseyi yazın giydiğiniz takdirde zor durumlara düşebilirsiniz. Aynı şekilde, son derece ince bir kumaştan yapılan elbiseyi kış aylarında giydiğiniz zaman kendinizi çok kötü hissedebilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız transparanların öne çıktığı gece elbiselerini tercih edebilirsiniz. Bilhassa iki farklı kumaşın bir arada kullanıldığı elbiseler ile çok daha seksi gözükebilirsiniz. Değerli taşların renginde bir gece elbisesi seçiminiz olabilir! Buna ek olarak, yüksek topuklu ayakkabılar, el çantası ve aksesuarlar ile şık bir kombin yapabilirsiniz" diye konuştu. - İSTANBUL