Rio-Antirio köprüsü Yunanistan'da, enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle, Rio-Antirio köprüsünün ışıklandırılması asgariye indirildi.
Kaynak: AA
Yunanistan, Rio, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da enerji tasarrufu - Son Dakika
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