Yunanistan'da enerji tasarrufu - Son Dakika
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Yunanistan'da enerji tasarrufu

22.09.2022 23:08

Rio-Antirio köprüsü Yunanistan'da, enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle, Rio-Antirio köprüsünün ışıklandırılması asgariye indirildi.

Rio-Antirio köprüsü Yunanistan'da, enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle, Rio-Antirio köprüsünün ışıklandırılması asgariye indirildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Rio, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da enerji tasarrufu - Son Dakika

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