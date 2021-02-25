Rıza Kocaoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Yıllar önce psikoloğa gitmiş
25.02.2021 23:38
Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Kocaoğlu hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Meğer yıllar önce psikoloğa gitmiş. İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'in haberine göre; Bir spor salonunda çıkan oyuncu, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Son zamanlarda kilolarıyla gündeme gelen Kocaoğlu, "Herkes bu konuyla ilgileniyor. Bunu hiç anlamıyorum. Özellikle Clubhouse adlı uygulamada bile bu kilo konusu konuşuluyor. Ben şuan gayet fi durumdayım" açıklamasında bulundu.
PSİKOLOĞA GİTMİŞ
Öte yandan Rıza Kocaoğlu hakkında az bilinen bir gerçek gün yüzüne çıktı. Kocaoğlu'nun yıllar önce 6-7 ay boyunca psikoloğa gittiği ortaya çıktı. Kocaoğlu, sevgilisinden ayrıldığı dönemde çareyi psikoloğa gitmekte bulmuş.
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