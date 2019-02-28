Son Dakika Haberleri: Rize'de Heyelan Yol Kapattı, O Anlar Kameraya Yansıdı

Rize'de Heyelan Yol Kapattı, O Anlar Kameraya Yansıdı

1 saat önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev toprak kütlesi, Komilo köyünün yolunu ulaşıma kapattı.

Rize'de Heyelan Yol Kapattı, O Anlar Kameraya Yansıdı, System.String[]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev toprak kütlesi, Komilo köyünün yolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin yol açma çalışması sırasında yola düşen dev kayalar, korkuttu. O anlar, kameraya yansıdı.  

Çamlıhemşin ilçesinde, Salı günü günü meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev toprak kütlesi yolu ulaşıma kapattı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlar köyde mahsur kaldı. Öğrencilerin de okula gidemediği köyde, heyelan sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin iş makineleri ile çalışma yürüttüğü sırada yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü. Tonlarca ağırlığındaki kayalar, ağaçları devirdi. Çevredekileri korkutan heyelan anı kameraya yansıdı. 

Komilo Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, köyün ana yolunun heyelan sonucu kapandığını belirterek "Köyün başka bir bağlantısı yok. Ana yolu burası. Yaklaşık 200 kamyondan fazla toprak var. Öğrenciler 3 gündür okula gitmiyor. Acil ihtiyaçları olanlar eski patika yolları kullanıyor.  Bazen hastalarımız oluyor. O konuda sıkıntı yaşıyoruz" dedi. 

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonuyla toprak kayması görüntüsü (HEYELAN ANI)

-İş makinalarının yol açma çalışmaları

-Köy muhtarıyla Röportaj

-Genel detaylar

Haber: SELÇUK BAŞAR - Kamera: MEHMET CAN PEÇE/ RİZE

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:19 Kaynak: DHA

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