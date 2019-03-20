Son Dakika Haberleri: Rockets, Harden ile Kazanmaya Devam Ediyor

Rockets, Harden ile Kazanmaya Devam Ediyor

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, James Harden'ın yıldızlaştığı maçta Atlanta Hawks'ı 121-105 yendi.

Rockets, Harden ile Kazanmaya Devam Ediyor, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, James Harden'ın yıldızlaştığı maçta Atlanta Hawks'ı 121-105 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı üçüncüsü Rockets, Harden'ın 31 sayı, 10 asist, 8 ribauntla oynadığı maçta Hawks'ı deplasmanda 121-105 yendi ve üst üste 3. olmak üzere 45. galibiyetini aldı.

Harden, kariyeri boyunca 74. kez bir karşılaşmayı en az 30 sayı, 10 asistle tamamladı. Harden, NBA'de bu rakamlara en fazla maçta ulaşan isimler arasında Oscar Robertson (230), LeBron James (77) ve Nate Archibald'dan (76) sonra 4. sırada bulunuyor. Ayrıca skorer basketbolcu, bu sezon karşılaştığı 29 takıma da 30 üstünde sayı atmayı başardı.

Rockets'ta Clint Capela 26 sayı, 11 ribaunt, Chris Paul 13 sayı, 11 asistle mücadeleyi bitirdi.

Play-off şansı bulunmayan Hawks'ta Trae Young'ın 21 sayı, 12 asist, John Collins'in 20 sayı, 10 ribauntluk performansı sezonun 48. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets- Philadelphia 76ers: 114-118

Atlanta Hawks-Houston Rockets: 105-121

Milwaukee Bucks- Los Angeles Lakers: 115-101

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 107-117

Sacramento Kings- Brooklyn Nets: 121-123

Los Angeles Clippers- Indiana Pacers: 115-109

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:00 Kaynak: AA

James Harden, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Spor
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