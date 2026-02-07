Rojava İçin Haykırdılar - Son Dakika
Rojava İçin Haykırdılar

07.02.2026 20:44
DEM Parti, Rojava'daki kuşatmaya karşı basın açıklaması yaptı, 4 kişi gözaltına alındı.

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL)- DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili Sancaktepe'de açıklama yaptı. Açıklamada "Kadın bedenleri, kesilen saç örgüleri üzerinden her fırsatta kadınları ve özellikle onların verdiği mücadeleyi aşağılayıp küçümseyen IŞID-HTŞ gericiliğine karşı asla geri atmayacak, biz kadınlar bu mücadelenin öncü gücü olmaya devam edeceğiz. Dün Gazze için haykırdık, bugün Rojava için haykırıyoruz. Kuşatma son bulsun, sınır kapılan açılsın, yardımlar sivillere ulaştırılsın" denildi. Açıklama sonrasında polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerle ilgili Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Çınar Altan, şunları söyledi:

"Rojava'ya yönelik saldırılar Kuzeydoğu Suriye'de yaşayan halkların ortaya konduğu demokratik ulus modelini hedeflediği gibi gündemde olan Kürt sorununa demokratik çözüm stratejisini de hedeflemiştir. Sürdürülen Kürt inkan derinleştirilmek istenmiş, komplocu güçler yeni komploya imza atmak istemişlerdir. Rojava'da verilen tarihi mücadele çıkarılmak istenen Kürt-Arap savaşını engellemiş, Orta Doğu'da yeni bir Gazze'nin ortaya çıkmasını durdurmuştur. Türkiye destekli HTŞ-İŞİD çetelerinin başlattığı bu saldırı son 17 gündür bir kuşatmaya dönmüştür. Bir aydır bir halkın direnci sınanmış, hep birlikte yarattıkları yaşam modell insanlığa umut olmaktan çıkarılmaya çalışılmıştır."

"Rojava'da ateşkesin kalıcı olup olmayacağı, uygulamalanın nasıl gerçekleştirileceği zaman içinde belli olacaktır"

Kapitalist modernitenin Orta Doğu halkları için reva gördüğü bir savaş, bir soykırım ve parçalı yönetilme durumu her zaman var olmuştur. Rojava modeli tam da bu savaş, kırım ve halkların parçalı yaşamının karşısına birlikte, eşit, kadın özgürlükçü yaşam modelini koymuştur. Bu saldırılar ve devamında gelen kuşatma tam da bu modele karşı örgütlenmiştir. Rojava'da bir ateşkes ve anlaşma sağlanmıştır, ancak bunların kalıcı olup olmayacağı, uygulamalanın nasıl gerçekleştirileceği zaman içinde belli olacaktır."

İktidara çağrı: Mürşitpınar sınır kapısı açılsın

Suriye'nin kuzeyinde bir kuşatma olduğunu belirten Altan, şöyle devam etti:

"Su, gıda, elektrik ve tibbi malzemeler gibi hayati ihtiyaçlardan yoksundur. Gazze'de yaratılan insan kırımı buraya da dayatılmaktadır. Diyarbakır Kent Dayanışması tarafından toparlanan 25 TIR'lık malzeme sınır kapısından geri döndürülmüştür, çünkü sınır kapıları kapalıdır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Buradan iktidara sesleniyoruz: Bir an evvel Mürşitpınar sınır kapısını açarak yardım malzemelerinin yerine ulaşmasını sağlayın! Yoksa bu duyarsızlık, bu topraklara çok şey kaybettirecektir."

Buradan halklarımıza ve demokrasi güçlerine sesleniyoruz:  Birçok ülkede Rojava için destek eylemleri yapılmaktadır. Bizler de tüm halkımız ve demokrasi güçleri ile birlikte sürece duyarlı olmalı ve takip etmeliyiz. Kürdistan halkının hakları güvence altına alınana kadar sahiplenmeyi sürdürmeli, onların sesi olmalıyız.. Kadın bedenleri, kesilen saç örgüleri üzerinden her fırsatta kadınları ve özellikle onlann verdiği mücadeleyi aşağılayıp küçümseyen IŞID-HTŞ gericiliğine karşı asla geri atmayacak, biz kadınlar bu mücadelenin öncü gücü olmaya devam edeceğiz. Dün Gazze için haykırdık, bugün Rojava için haykırıyoruz! Kuşatma son bulsun, sınır kapılan açılsın, yardımlar sivillere ulaştırılsın!"

4 gözaltı

Basın açıklamasının ardından polis bazı DEM Partililerin çevresini sararak, gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı. Polisin 4 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

