Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek

36 yaşındaki oyuncu, Torino ekibi ile sözleşmesinin son yılına girdi ve onunla ilgili transfer spekülasyonları devam ediyor.

"TAKIMDA KALACAK"

Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, Cristiano Ronaldo'nun takımda kalacağını ifade etmişti ama bir görüşme gerçekleşeceğini de belirtmişti. O görüşme bugün gerçekleşecek.

"YERİ SALLANTIDA"

İtalyan basınından Tuttomercato, Ronaldo'nun birkaç saat içinde yöneticilerle geleceğini görüşeceğini ve takımdaki yerinin sallantıda olduğunu yazdı.

Cristiano Ronaldo'nun yıllık ücretinin kulübün ekonomisini sarstığı ve futbolcunun indirime yanaşmadığı belirtildi. Ronaldo'nun bonservisiyle birlikte kulüpten ayrılma ihtimali var.