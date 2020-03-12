Rudy Gobert, koronavirüse yakalandı! NBA'de tüm maçlar iptal - Son Dakika
Son Dakika Spor Rudy Gobert, koronavirüse yakalandı! NBA'de tüm maçlar iptal - Son Dakika Spor

Rudy Gobert, koronavirüse yakalandı! NBA'de tüm maçlar iptal

6 saat önce

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü bu kez NBA'de kendini gösterdi.

Rudy Gobert, koronavirüse yakalandı! NBA'de tüm maçlar iptal, System.String[]

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü bu kez NBA'de kendini gösterdi.Yıllık toplam sekiz milyar dolar geliri olan NBA organizasyonu durduruldu.


Shams Charania'nın geçtiği habere göre; Utah Jazz'ın Fransız yıldızı Rudy Gobert'e yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Dün gece oynanması gereken Oklahoma City Thunder - Utah Jazz maçı ise başlamasına kısa bir süre kala durduruldu ve maç iptal edildi.


NBA'DE MAÇLAR SÜRESİZ DURDURULDU


Kısa bir süre sonra ise maçın iptal edilmesinin Rudy Gobert'in corona virüsüne yakalanmasıyla alakası olduğu ortaya çıktı. Gelen diğer bir bilgiye göre ise hem Utahlı hem de Oklahoma City'li oyuncular ve bütün personeller karantinaya alındı. NBA yönetimi ise Rudy Gobert'in virüse yakalanmasından sonra ligi hemen durdurduğunu açıkladı.


Rudy Gobert, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında corona virüsü ile dalga geçmişti.



Geçtiğimiz günlerde corona virüsü şakası yapan Rudy Gobert'in salgına yakalandığı açıklandı.


NBA'de tüm maçlar süresiz askıya alındı.pic.twitter.com/olBztGm90r


Spor Arena (@sporarena) March 12, 2020


Rudy Gobert, Oklahoma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:48 
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