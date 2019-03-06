Son Dakika Haberleri: Rum Kesiminde Domuz Gribi Salgını

Rum Kesiminde Domuz Gribi Salgını

45 dakika önce

Güney Kıbrıs Rum kesiminde domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüden ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Rum Kesiminde Domuz Gribi Salgını, System.String[]
Güney Kıbrıs Rum kesiminde domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüden ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Güney Kıbrıs Rum kesiminde domuz gribi nedeniyle bilanço artıyor. Domuz gribinden hastanede tedavi gören 3 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği Güney Kıbrıs'ta 43 ağır hastanın devlet hastanelerinde tedavi gördüğü öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:36 Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, Güncel
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