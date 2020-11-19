Rus kozmonotlar, UUİ'ye gönderilecek yeni laboratuvara hazırlık için uzay yürüyüşüne çıktı - Son Dakika

CAPE Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli 2 Rus kozmonot, 2021'de istasyona varması planlanan Rus laboratuvarının hazırlıkları için uzay yürüyüşüne başladı.

Yaklaşık 7 saat süren yürüyüşte Sergey Rizhikov ve Sergey Kud-Sverçkov, istasyondaki en eski Rus bölümü Zarya'da akışkan regülatörünü zorlu bir cıvata nedeniyle yenileyemedi ancak anten kablosunun yerini değiştirmede kozmonotların şansları yaver gitti.

Anten kablosunun yerinin değiştirilmesi, Rusya'nın istasyonda uzay yürüyüşü için kullanılan eski Pirs modülünün, yeni Nauka laboratuvarına yer açılması için devreden çıkarılmasının ilk adımı olarak nitelendirildi.

Rus görev kontrol merkezi, uzay yürüyüşüne çıkan kozmonotlar tarafından daha önce için hiç kullanılmayan 11 yaşındaki Poisk hava hücresinden çıkış yapan Rizhikov ve Kud-Sverçkov'u kutladı.

Nauka'ya hazırlık amacıyla Rusya'nın kontrolünde birkaç uzay yürüyüşüne daha ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

22 ton ağırlığında, 13 metre uzunluğundaki yeni laboratuvarın, Kazakistan'dan güçlü Proton roketiyle fırlatılması planlanıyor.

UUİ'ye gönderilmesi neredeyse 10 yıldır ertelenen araştırma laboratuvarının 2021 başında istasyona varması öngörülüyor.

İstasyona 4 kişilik astronot ekibi taşıyan SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği Crew Dragon pazartesi günü hedefine ulaşmış, UUİ'nin nüfusu 7 kişiye yükselmişti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, astronot ve kozmonotlardan oluşan 3'erli ekipler halinde 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.