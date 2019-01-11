Son Dakika Haberleri: Rüşvet Alan Bilirkişi Suçüstü Yakalandı

Rüşvet Alan Bilirkişi Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada bilirkişi olarak görevli serbest muhasebeci, soruşturmanın tarafı olan iş adamından 25 bin TL rüşvet istedi.

Rüşvet Alan Bilirkişi Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada bilirkişi olarak görevli serbest muhasebeci, soruşturmanın tarafı olan iş adamından 25 bin TL rüşvet istedi. İş adamının durumu savcılığa bildirmesinin ardından bilirkişiyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında suçüstü yakalanan bilirkişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında taraflardan biri olan iş adamına davayı lehine sonuçlandıracağını, ancak bunun bir bedeli olduğunu söyleyerek 25 bin TL para talep eden bilirkişi M.D., iş adamı tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Durumun bildirilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri yaptıkları operasyonla M.D.'yi, 7 Ocak'ta Şirinevler'de bir aracın içinde seri numaraları alınmış paraları alırken suçüstü yakaladı. M.D. Bakırköy Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilirkişinin, aynı dosyanın diğer tarafı olan iş adamı F.M.'den de daha önce 25 bin TL rüşvet isteyip 5 bin TL aldığı bilgisi edinildi. Rüşvet veren iş adamı F.M. ve rüşvete aracılık eden S.Ö. 'rüşvet almaya teşebbüs', 'rüşvet almak' suçlarından Bakırköy Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Başsavcı, 3. Sayfa
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