Bunun "temelsiz" bir karar olduğu ifade edilen açıklamada, Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde bir görevlinin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Litvanya, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya, Litvanya'nın Moskova Maslahatgüzarı'nı 'istenmeyen kişi' ilan etti - Son Dakika

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