Rusya hocasının göndermesi olay oldu! Ronaldo'nun masadan kaldırdığı kolayı içti

EURO 2020'deki maçlardan çok en çok konuşulan olay kola şişesi oldu. Cristiano Ronaldo'nun Macaristan maçı öncesindeki basın toplantısında kola şişesini önünden kaldırıp 'su için' diye mesaj vermesi, tüm dünyanın gündemi olmuştu. Ronaldo'dan sonra Pogba da önündeki bira şişesini kaldırıp, üstü kapalı bir mesaj vermişti. Rusya Teknik Direktörü Çerçesov'dan ise tam tersi hareket geldi.

KEYİFLE İÇTİ

Rusya Teknik Direktörü, son günlerin meşhur konusu kola şişesini açıp yavaşça yudumladı. Ronaldo'nun üstü kapalı boykotu nedeniyle hissesinde düşüş gözlenen kola firmasına Rusya hocasının destek olmak istediği ve Ronaldo'ya meydan okuduğu şeklinde yorumlar yapıldı.