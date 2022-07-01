Rusya: Lisiçansk bölgesinde 2 fabrika, bir maden ve yerleşim birimini ele geçirdik - Son Dakika
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Rusya: Lisiçansk bölgesinde 2 fabrika, bir maden ve yerleşim birimini ele geçirdik

01.07.2022 15:15
Rusya: Lisiçansk bölgesinde 2 fabrika, bir maden ve yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, son 3 günde Ukrayna'nın Lisiçansk bölgesinde bulunan 2 fabrika, bir maden ve yerleşim biriminin ele geçirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son 3 günde Ukrayna'nın Lisiçansk bölgesinde bulunan 2 fabrika, bir maden ve yerleşim biriminin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ve Ukrayna arasında 4 aydan fazla süredir devam eden savaştaki Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Lisiçansk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Son 3 gün içinde Lisiçansk Petrol Rafinerisi, Matrosskaya Madeni, Lisiçansk Jelatin Fabrikası ve Topolivka yerleşim birimi kontrol altına alındı." dedi.

Ukrayna askeri birliklerinin Lisiçansk bölgesinden "organize olmadan" gerçi çekildiğini ifade eden Konaşenkov, Kramatorsk'ta Ukrayna'nın 57. Motorlu Piyade Tugayı'nın yönetim ve 171 askerine yönelik soruşturma başlatıldığını ileri sürdü.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 mühimmat deposunu yüksek hassasiyetli silahla imha etti." dedi.

Rus hava muharebe taktik birliklerince de Ukrayna ordusunun 32 yönetim merkezinin, radar ve 3 mühimmat deposunun vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, 2 Su-25 uçağı ile 11 insansız hava aracının düşürüldüğünü ve 8 çok namlulu roketatarın ele geçirildiğini söyledi.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 226 uçak, 134 helikopter, 1411 insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 873 tank ve zırhlı araç, 699 çok namlulu roketatar, 3 bin 67 obüs ve havan topu, 3 bin 948 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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