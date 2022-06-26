Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da savaşan birlikleri teftiş etti - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da savaşan birlikleri teftiş etti

26.06.2022 14:17

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da savaşan Rus askeri birliklerini teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da savaşan Rus askeri birliklerini teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun Ukrayna'da "özel askeri operasyona" katılan askeri birlikleri komuta merkezlerinde denetlediği belirtilerek komutanlardan mevcut durum ve birliklerin ana muharebe alanlardaki eylemleri hakkında rapor aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Şoygu'nun operasyonlara destek organizasyonuna ve Rus askerlerinin geçici dağıtım noktalarında gerekli tüm yaşam koşullarının oluşturulmasına dikkati çektiği ifade edildi.

Şoygu'nun tam olarak nerede teftiş yaptığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: AA

Sergey Şoygu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da savaşan birlikleri teftiş etti - Son Dakika

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