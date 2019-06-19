'Rüya uçağın' görüntülerini paylaştı
36 dakika önce
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, filoya kattıkları Boeing 787-9 Dreamliner'ın kabin içi görüntülerini Twitter'dan paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:08
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
, filoya kattıkları Boeing
787-9 Dreamliner'ın kabin içi görüntülerini Twitter
'dan paylaştı.
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