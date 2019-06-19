Son Dakika Haberleri: 'Rüya uçağın' görüntülerini paylaştı
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'Rüya uçağın' görüntülerini paylaştı

36 dakika önce

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, filoya kattıkları Boeing 787-9 Dreamliner'ın kabin içi görüntülerini Twitter'dan paylaştı.

'Rüya uçağın' görüntülerini paylaştı, System.String[]
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, filoya kattıkları Boeing 787-9 Dreamliner'ın kabin içi görüntülerini Twitter'dan paylaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:08 
Boeing, Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları, Twitter, Ekonomi
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