Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlem - Son Dakika

Kentte aralıklı etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki uçaklarda, buzlanmayı önlemek için "de-icing" işlemi uygulandı.

İstanbul'da etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle uçuş güvenliğinin riske atılmaması için Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ. (HEAŞ) tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan uçaklara "de-icing" apronu tesis edildi.

İniş sonrası ve kalkış öncesi bu aprona alınan 286 uçağa, buzlanmayı önleyici veya giderici (de-icing/anti-icing) sıvılar uygulandı.

Söz konusu işlemler emniyetli şekilde gerçekleştirilirken, operasyonlar uçuşlarda gecikmelere yol açmadan tamamlandı.