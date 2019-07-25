Son Dakika Haberleri: Sabriye Şengül'den Bakan Süleyman Soylu'ya ziyaret
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Sabriye Şengül'den Bakan Süleyman Soylu'ya ziyaret

1 saat önce

Kick boks sporcusu Sabriye Şengül, en iyi organizasyonlardan olan Bellator'da ABD ve İngiltere'de yapacağı karşılaşmalar öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Sabriye Şengül'den Bakan Süleyman Soylu'ya ziyaret, System.String[]
Kick boks sporcusu Sabriye Şengül, en iyi organizasyonlardan olan Bellator'da ABD ve İngiltere'de yapacağı karşılaşmalar öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Kick boks sporcusu Sabriye Şengül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Bakan Soylu, Şengül'ü yakından takip ettiğini ve Bellator'da yapacağı maçlarında başarılarının devamını dilediğini belirtti. Süleyman Soylu, Sabriye'nin her zaman yanında olduklarını, gereken her türlü desteği vereceklerini ve kadın sporcu olarak Bellator'da yurt dışında, yurt içinde başarıyla temsil etmesinden gurur duyduklarını vurguladı. Sabriye Şengül de en büyük hedefinin Bellator kemerini kazanmak olduğunu açıkladı. Bakan Soylu ayrıca ekim ayında Trabzon'da düzenlenecek Kick Boks gecesinde ringe çıkacak olan Sabriye Şengül'ü izlemek ve destek vermek için maça geleceğini söyledi.
(İHA)
Süleyman Soylu, Sabriye Şengül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
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