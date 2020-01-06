Saça özel kokteyller - Son Dakika
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Saça özel kokteyller

7 saat önce

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, saç dökülmesinin hem erkek hem kadında ortak bir problem olduğunu belirterek, "Kimileri yaşlandıkça saçı dökülür, kimilerinin ailevi nedenlerle saç dökülmesi erken yaşta başlar(androgenik alopesi), bunların yanında stres, yaşam tarzı, beslenme,...

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Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, saç dökülmesinin hem erkek hem kadında ortak bir problem olduğunu belirterek, "Kimileri yaşlandıkça saçı dökülür, kimilerinin ailevi nedenlerle saç dökülmesi erken yaşta başlar(androgenik alopesi), bunların yanında stres, yaşam tarzı, beslenme, hormonal değişimler gibi birçok faktöre bağlı olarak da saçlarımız dökülür. Neyse ki tıbbın gelişmesiyle birlikte elimiz güçleniyor ve bu can sıkıcı durumun da çözümü var" dedi.


Mezoterapi tekniği ile saça özel hazırlanan kokteylin saçlı deriye minik injeksiyon girişleri yapılarak uygulandığını anlatan Dr. Meltem Ayran, "Bu şekilde derideki erişkin kök hücreler uyarılır, dolaşım artar ve dokunun iyileşmesi(gençleşmesi) de stimule edilmiş olur. Mezoterapi kokteyli içinde mineraller, vitaminler, enzimler, bitki ekstraktları, homeopatik remediler bulunur" diye konuştu.


"Saç kokteyli uygulamasıyla; saç folikülleri uyarılır,-zayıf, inaktif, uyuyan foliküller yeniden canlandırılır,-bebek, ince tüyler güçlendirilir" diyen Dr. Meltem Ayran kimler saç kokteyli için aday olduğunu ise şöyle aktardı; "Saçlarınız inceldiyse-Yama(para) şeklinde saç kaybınız varsa-Saç çizginiz gerilediyse-Saç tepeniz seyreldiyse-Kellik başlamışsa-Saçlarınız çok kırılıyorsa. 15-20 dakikalık kısa bir prosedürdür. Bir öğlen arası işlemi diyebileceğimiz işlemlerdendir. Öncesinde veya sonrasında hazırlık gerektirmez.


İşlem sonrasında, 12 saat kadar süre saç yıkanmaması önerilir. Birkaç hafta direk güneş teması önerilmez.


Saç mezoterapisi çok seanslı bir uygulamadır. Seans sayısı kişiden kişiye değişir. Ortalama 4-6 ayda bir yapılan 5 seanslık uygulamalar sizin için faydalı olacaktır ancak, sizin için gerekli olan uygulama sayısına doktorunuz karar verir." - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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