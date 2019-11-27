Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da ayakkabı boyacıları için lostra salonu
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Safranbolu'da ayakkabı boyacıları için lostra salonu

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi tarafından ayakkabı boyacıları için lostra salonu yapılıyor.

Safranbolu'da ayakkabı boyacıları için lostra salonu, System.String[]

Safranbolu Belediyesi tarafından ayakkabı boyacıları için lostra salonu yapılıyor.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile ilçede ayakkabı boyacılığı yapan vatandaşlar için lostra salonu yapılıyor.


Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve belediye hizmet binasının arkasında bulunan Yeni Çarşı Sanat Parkı'nın yanına yapılacak lostranın 13,5 metre kare alana kapalı ve ön tarafı katlanır cam olarak inşa edileceği belirtildi.


Açıklamada, özellikle kış aylarının yaklaşması ile birlikte kentte hizmet veren ayakkabı boyacılarının daha sıcak bir ortamda çalışabilmelerinin amaçlandığı belirtildi. - KARABÜK

Fen İşleri Müdürlüğü, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:44 Kaynak: İHA
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