Sağanak yağış Adana'yı da vurdu: Yollar göle döndü - Son Dakika
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Sağanak yağış Adana'yı da vurdu: Yollar göle döndü

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Adana'da öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Seyhan'da suyla dolan bir otopark geçidinde mahsur kalan sürücü ile 2 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşadığı korkuyu anlatan sürücü, "Çocuklarla beraberdim, çok korktular" dedi.

Adana'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su baskınları oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Kentte öğle saatlerinde şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu.

Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

OTOMOBİL SUYUN İÇİNDE KALDI

Bir otoparkın daha önce kapatılan bölümüne girmeye çalışan otomobil suyun içinde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, sürücü İsmail Yalçın ve 2 çocuğunu güvenli alana taşıdı. Araç, iş makinesi yardımıyla geçitten çıkarıldı.

"ÇOCUKLAR ÇOK KORKTU"

Yalçın, gazetecilere, otoparkın girişinde uyarı levhası bulunmadığı için kapalı olduğunu bilmediğini söyledi.

Sağanağın kısa sürede etkili olduğunu belirten Yalçın, "Suyun içinde kaldık. Çocuklarla beraberdim, çok korktular. İtfaiye ekipleri çıkardı. Yasal işlemleri başlatacağım." dedi.

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SON DAKİKA: Sağanak yağış Adana'yı da vurdu: Yollar göle döndü - Son Dakika
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