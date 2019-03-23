Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne Hepatit B Ne de Polio (Çocuk Felci) Aşısıyla İlgili Sıkıntı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne hepatit B ne de polio (çocuk felci) aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor, yaşatmayacağız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne hepatit B ne de polio (çocuk felci) aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor, yaşatmayacağız."

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