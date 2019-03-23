Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne Hepatit B Ne de Polio (Çocuk Felci) Aşısıyla İlgili Sıkıntı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne Hepatit B Ne de Polio (Çocuk Felci) Aşısıyla İlgili Sıkıntı...

6 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne hepatit B ne de polio (çocuk felci) aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor, yaşatmayacağız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne hepatit B ne de polio (çocuk felci) aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor, yaşatmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:45 Kaynak: AA

Sağlık
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