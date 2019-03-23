Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne Hepatit B Ne de Polio (Çocuk Felci) Aşısıyla İlgili Sıkıntı...
6 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne hepatit B ne de polio (çocuk felci) aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor, yaşatmayacağız."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne hepatit B ne de polio (çocuk felci) aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor, yaşatmayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:45 Kaynak: AA
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